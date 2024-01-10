Manisa Büyükşehir Belediyespor - Casademont Zaragoza: 65-68
SALON:Muradiye Spor
HAKEMLER: Radomir Vojinonic, Marius Ciulin, Emmouil Tsolakos
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ
CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3
1´İNCİ PERİYOT: 21-22
2´İNCİ PERİYOT: 30-36
3. PERİYOT: 52-53
FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu 3´üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti. Üçüncü periyodu 53-52 önde geçen konuk ekip, maçı da 68-65 kazandı. Temsilcimiz Russell´la son saniyede üç sayılık atışta isabet bulamayınca yenilgiye razı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılıp çeyrek final şansını çok azalttı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN
2024-01-10 21:18:58
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