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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Casademont Zaragoza: 65-68 

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Casademont Zaragoza: 65-68 
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        SALON:Muradiye Spor 

        HAKEMLER: Radomir Vojinonic, Marius Ciulin, Emmouil Tsolakos

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ 

        CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3 

        1´İNCİ PERİYOT: 21-22 

        2´İNCİ PERİYOT: 30-36 

        3. PERİYOT: 52-53 

        FIBA Europe Cup 2´nci Tur M Grubu 3´üncü hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İspanya ekibi Casademont Zaragoza'ya 68-65 mağlup oldu. Maçın ilk periyodunu 22-21 önde tamamlayan İspanya temsilcisi, soyunma odasına da 36-30 üstün gitti. Üçüncü periyodu 53-52 önde geçen konuk ekip, maçı da 68-65 kazandı. Temsilcimiz Russell´la son saniyede üç sayılık atışta isabet bulamayınca yenilgiye razı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılıp çeyrek final şansını çok azalttı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN

        2024-01-10 21:18:58

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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