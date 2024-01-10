Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon:Muradiye

Hakemler:Radomir Vojinonic (Karadağ), Marius Ciulin (Romanya), Emmouil Tsolakos (Yunanistan)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 10, Cruz 19, Mustafa Baki Görür 3, Anderson 4, Terry 17, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3, Luther 9, Ayberk Olmaz, Kaan Sarıaslan, Utku Yücedağ

Casademont Zaragoza: Bell-Haynes 12, Yusta 7, Mensia 6, McFadden 10, Watt 6, Gielo, Gonzales 7, Kravic 6, Sulejmanovic 11, Moreno 3

1. Periyot: 21-22

Devre: 30-36

3. Periyot: 52-53

MANİSA

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