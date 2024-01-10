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        Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:17
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        Manisa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu R.H. (18), İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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