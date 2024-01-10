Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltında

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, sikke, tabanca, fişek ve bıçaklar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, sikke, tabanca, fişek ve bıçaklar ele geçirildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yaptığı çalışmada belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüpheliler C.T. (33) ve H.T.'nin (37) ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 5 gram kokain, 10 gram kubar esrar, bir tabanca, 52 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 6 sustalı bıçak, 2 adet kelebek bıçak, 2 kasatura, 3 tarihi sikke ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!
        Gizem Bağdaçiçek için istenen ceza belli oldu!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu! Cenazeye katılan kardeş gözaltında!
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar ve tipi
        Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar ve tipi
        Turgutluspor'da Çelik şoku
        Turgutluspor'da Çelik şoku
        Yağışlı havada kayan TIR, yolu trafiğe kapattı
        Yağışlı havada kayan TIR, yolu trafiğe kapattı
        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti (3)
        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti (3)
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da partililere seslendi:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Manisa'da partililere seslendi:
        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti (2)
        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti (2)