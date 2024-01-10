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        Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar ve tipi

        Manisa'da Spil Dağı ile Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:55
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        Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar ve tipi
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        Manisa'da Spil Dağı ile Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı.

        Demirci'de sabah saatlerinde başlayan kar ve tipinin ardından ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Türkmen Tepe ile Demirci'yi Kütahya'nın Simav ilçesiyle bağlayan Akçakertik Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Demirci-Simav kara yolunda kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorluk yaşarken, karayolları ekipleri tedbirleri artırdı.

        Gece saatlerinde fırtına ve soğuk havanın beklendiği bölgede emniyet ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor.

        - Spil Dağı Milli Parkı kar altında

        Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı da sabaha karşı başlayan karla beyaza büründü.

        Spil Dağı'ndaki Turgutalp ve Sultan Yaylası mahallelerinden itibaren etkili olan kar, bin 517 metre rakımlı milli parkta yaklaşık 5 santimetre kalınlığa ulaştı.

        Kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kartopu oynamak için Spil Dağı'na gitti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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