Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar ve tipi Manisa'da Spil Dağı ile Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı.

Manisa'da Spil Dağı ile Demirci ilçesinde kar yağışı nedeniyle kara yollarında önlemler artırıldı.

Demirci'de sabah saatlerinde başlayan kar ve tipinin ardından ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Türkmen Tepe ile Demirci'yi Kütahya'nın Simav ilçesiyle bağlayan Akçakertik Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Demirci-Simav kara yolunda kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorluk yaşarken, karayolları ekipleri tedbirleri artırdı.

Gece saatlerinde fırtına ve soğuk havanın beklendiği bölgede emniyet ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor.

- Spil Dağı Milli Parkı kar altında

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı da sabaha karşı başlayan karla beyaza büründü.

Spil Dağı'ndaki Turgutalp ve Sultan Yaylası mahallelerinden itibaren etkili olan kar, bin 517 metre rakımlı milli parkta yaklaşık 5 santimetre kalınlığa ulaştı.

Kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kartopu oynamak için Spil Dağı'na gitti.