Yerli ve milli elastik rod üretildi; skolyoz hastalarında omurga hareketlerini kısıtlamıyor

MANİSA'da, iki profesör tarafından geliştirildikten sonra patenti alınan ve şu an seri üretimi yapılan, yerli ve milli elastik rodlar, skolyoz (omurga eğriliği) hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlandı. Yurt dışına ihracı da başlayan elastik rodlar, sabit rijid rodların aksine hastanın omurga hareketlerini kısıtlamadan, altı eksende hakaret etmesini sağlayarak, hastanın daha kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Temiz'in fikir babası olduğu, Manisa CBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü/Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Atik'in tasarladığı ve geliştirdiği, ayarlanabilir elastik rodların 2013 yılında patenti alındı. Bilim ve sanayinin bir araya gelmesiyle seri üretimine geçilen yerli ve milli rodlar, omurga hastalıklarında 5 yıl önce kullanılarak, sabit olan rijid rodların yerini almaya başladı. Bilimsel makalelerde yer alan elastik rodlar, artık skolyoz hastalarının tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Yurt dışına ihracı da başlayan elastik rodlar, sabit rijid rodların aksine hastanın omurga hareketlerini kısıtlamadan, altı eksende hakaret etmesini sağlayarak, hastanın daha kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.

'HASTA BETON GİBİ BİR OMURGAYLA DOLAŞMAK ZORUNDA KALMIYOR'

Prof. Dr. Temiz, hastanın yanı sıra ameliyatta cerraha da kolaylık sağladığını dile getirip, "Çünkü vidaların omurganın yamukluğu nedeniyle değişik eksenlerde olması, normal rijid rodların yerleştirilmesini çok zorlu kılıyor. Her biri vida başına rodu yerleştirebilmek için omurgaya ciddi hareketler yaptırmak, zorlamak gerekiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada elastikiyet nedeniyle her bir vidanın çevresinde bu ip gibi dolanabiliyor. Ve daha sonra sıkma mekanizması her bir vida başını ortaya doğru topluyor ve şekli düzeltiyor. Hastaya en önemli yararı, beton gibi bir omurgayla dolaşmak zorunda kalmıyor. Omurga hareketleri belli bir düzeye kadar korunuyor. İyileşme süresi çok daha kısa. Neden çünkü füzyonu beklemiyoruz. Burada amacımız kemik iki omurun birbiriyle kemikleşerek iyileşmesi değil. Burada amacımız hareketi korurken şekli düzeltmek. Ve uzun süreli bu hareketi koruyabilmek. O nedenle iyileşme süresi çok daha kısa. Hastaları biz bu ameliyatlardan sonra bir iki gün içinde ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.