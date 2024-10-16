Kasiyer Merve'nin katilinin ailesinden, 'ölüm tehdidi' iddiasıyla suç duyurusu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ı (28) pompalı tüfekle vurup öldürüp, kuzeni Hasan Söylemez’i de yaraladığı suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Yusuf Söylemez'in (26) telefonla aranan ailesi ve bazı yakınları, İstanbul Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak kız çocuklarının ve kadınların öldürülmesiyle tehdit edildi. Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan ablası Tuğba D. (27) ve eniştesi Muharrem D. (31), savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de görülen davada mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Söylemez'e 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklar Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, Buse Simay Karakaya ve İsmail Bağlan'a da 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıl, Tolga Gök'ü ise 'Basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezası verdi. YUSUF SÖYLEMEZ'İN AİLESİNE SUR GÖNDERMELİ TEHDİT Yusuf Söylemez'in, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan annesi, teyzesi, ablası 6 Ekim'de 44'lü bir numaradan aranarak ve mesaj atılarak, İstanbul Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katlettiği olaya gönderme yapılarak eş zamanlı ölümle tehdit edildi. Yusuf Söylemez'in Manisa'da yaşayan 1 kız çocuğu annesi olan ablası Tuğba D. (27) ve eniştesi Muharrem D. (31), adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.