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        Turgutlu'da bilim şenliği başladı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:04
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        Turgutlu'da bilim şenliği başladı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesindeki etkinliğin açılışına Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz de katıldı.

        Açılışta öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği şenlikte deney şovları, bilimsel film gösterimi ile teleskopla uzay gözlemi gibi etkinlikler de yer alıyor.

        Program 19 Ekim'de sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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