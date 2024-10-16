Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Beşeylül ve Soğuksu mahallelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.

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