Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Beşeylül ve Soğuksu mahallelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda toplam 481 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan T.S. (30) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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