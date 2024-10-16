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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:58
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        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 481 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Beşeylül ve Soğuksu mahallelerindeki 3 adrese baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda toplam 481 sentetik ecza bulundu.

        Gözaltına alınan T.S. (30) sevk edildiği adliyede tutuklandı.﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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