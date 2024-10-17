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        Manisa kaybolan Alzheimer hastası kadın üzüm bağında bulundu

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:11
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        Manisa kaybolan Alzheimer hastası kadın üzüm bağında bulundu
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında bulundu.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan İstasyon Mahallesi sakini 79 yaşındaki Şevkiye Parlak'ın bulunması çalışmalarına katıldı.

        Yaşlı kadın, çalışmaların 3. saatinde itfaiye ekiplerince Hacırahmanlı Mahallesi tren yolu istikametindeki üzüm bağına bulundu.

        İlk yardımı yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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