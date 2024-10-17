Manisa kaybolan Alzheimer hastası kadın üzüm bağında bulundu
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında bulundu.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan İstasyon Mahallesi sakini 79 yaşındaki Şevkiye Parlak'ın bulunması çalışmalarına katıldı.
Yaşlı kadın, çalışmaların 3. saatinde itfaiye ekiplerince Hacırahmanlı Mahallesi tren yolu istikametindeki üzüm bağına bulundu.
İlk yardımı yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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