        Alaşehir'de ramazan ayı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kursu açıldı

        Alaşehir'de ramazan ayı dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kursu açıldı

        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu açıldı.

        Hacıbey Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine açılan ve ramazan ayı boyunca devam edecek kursa 21 kadın katıldı.

        Kursta, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra hatim de yapılacak.

        Merkezin müdürü Orhan Aktaş, gazetecilere, kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Usta öğreticisi Ayşe Bafalı ise kursa katılımın yoğun olduğuna işaret ederek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.



