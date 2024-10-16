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        Salihli'de sahte sikkelerle dolandırıcılık şüphesiyle 2 gözaltı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:56
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        Salihli'de sahte sikkelerle dolandırıcılık şüphesiyle 2 gözaltı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinli Mahallesi'nde tarihi eser görünümü verilmiş sahte sikkelerle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine C.B.(48) ve H.Ş'yi (45) yakaladı.

        Üst aramasında 484 sahte sikke bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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