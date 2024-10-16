Salihli'de sahte sikkelerle dolandırıcılık şüphesiyle 2 gözaltı
Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinli Mahallesi'nde tarihi eser görünümü verilmiş sahte sikkelerle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine C.B.(48) ve H.Ş'yi (45) yakaladı.
Üst aramasında 484 sahte sikke bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
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