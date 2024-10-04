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        Manisa Basket ligde sezonu açıyor

        BASKETBOLDA ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, yarın Süper Lig'deki ilk hafta maçında Bursaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:09
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        Manisa Basket ligde sezonu açıyor
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        BASKETBOLDA ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, yarın Süper Lig'deki ilk hafta maçında Bursaspor'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Geçen sezon ligdeki ikinci yılında Play-Off oynamayı başaran Manisa ekibinde yeni sezon öncesi yönetim devredildikten sonra kulübün adı, renkleri, logosu değişmiş, kadro baştan aşağı yenilenmişti. Takımı henüz geçen hafta devralan Antrenör Ertuğ Tuzcukaya, ilk maçında Murcia deplasmanından zaferle ayrılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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