Manisa Basket ligde sezonu açıyor

BASKETBOLDA ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, yarın Süper Lig'deki ilk hafta maçında Bursaspor'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Geçen sezon ligdeki ikinci yılında Play-Off oynamayı başaran Manisa ekibinde yeni sezon öncesi yönetim devredildikten sonra kulübün adı, renkleri, logosu değişmiş, kadro baştan aşağı yenilenmişti. Takımı henüz geçen hafta devralan Antrenör Ertuğ Tuzcukaya, ilk maçında Murcia deplasmanından zaferle ayrılmıştı.

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