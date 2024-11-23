Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Somaspor 2'de 2 istiyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde 68 Aksarayspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor 2'de 2 istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın evinde 68 Aksarayspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Burak Demirkıran düdük çalacak. Somaspor teknik direktörü Erman Güraçar, lider 68 Aksarayspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Geçen hafta üst sıralardaki Menemen FK'yı yendik. Bu hafta ise lideri konuk edeceğiz. Bu maçtan da galibiyet bekliyoruz, amacımız 2'de 2 yapmak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şehit öğretmen Mustafa Karınca, Sarıgöl'deki kabri başında anıldı
        Şehit öğretmen Mustafa Karınca, Sarıgöl'deki kabri başında anıldı
        Manisa'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Manisa'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Denetimli serbestlik yükümlüleri, Turgutlu'da 6 okulun bakımını yaptı
        Denetimli serbestlik yükümlüleri, Turgutlu'da 6 okulun bakımını yaptı
        Manisa'da evinde silah ve uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da evinde silah ve uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
        Manisalı aile 20 Temmuz'dan beri kayıp babalarının bulunmasını istiyor
        Manisalı aile 20 Temmuz'dan beri kayıp babalarının bulunmasını istiyor
        Manisa FK, Başkent'te galibiyet arıyor
        Manisa FK, Başkent'te galibiyet arıyor