Somaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta zirve adaylarından Menemen Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor, evinde haftaya lider giren 68 Aksaray Belediyespor'u da mağlup edip 2'de 2 yaptı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Somaspor, Rahmi Anıl'ın golüyle öne geçti. Üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Aksaray temsilcisi karşısında kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Somaspor puanını 16'ya çıkardı, 68 Aksaray Belediyespor ise 31 puanda kalıp ikinci sıraya geriledi.

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