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        Ahşap paletlerde başlayan yangın, evlere sıçradı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazideki ahşap paletlerin tutuşması ile başlayan yangın, evlere sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:25
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        Ahşap paletlerde başlayan yangın, evlere sıçradı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazideki ahşap paletlerin tutuşması ile başlayan yangın, evlere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev zarar gördü.

        Atatürk Mahallesi Beceren Sokak'ta ahşap palet, plastik kasa ve pazar şemsiyelerinin bulunduğu boş alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşap paletlerin tutuşması ile çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleli de evlerini boşalttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. Yangında toplam 5 ev zarar gördü. Aynı noktada 3'üncü kez çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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