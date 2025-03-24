Ahşap paletlerde başlayan yangın, evlere sıçradı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazideki ahşap paletlerin tutuşması ile başlayan yangın, evlere sıçradı.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde boş arazideki ahşap paletlerin tutuşması ile başlayan yangın, evlere sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev zarar gördü.
Atatürk Mahallesi Beceren Sokak'ta ahşap palet, plastik kasa ve pazar şemsiyelerinin bulunduğu boş alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Ahşap paletlerin tutuşması ile çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 eve sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mahalleli de evlerini boşalttı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. Yangında toplam 5 ev zarar gördü. Aynı noktada 3'üncü kez çıktığı öğrenilen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.