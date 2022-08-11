Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, devrilen traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, R.Ç'nin (54) kullandığı 45 YC 0879 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlethan Mahallesinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

R.Ç'nin cenazesi otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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