Manisa'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

H.K'nin (46) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, dün akşam saatlerinde, Yağmurlu Mahallesi'nde karşı yönden gelen C.E. (28) idaresindeki 45 AGH 163 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve her iki otomobildeki 5 kişi, ambulansla Soma ve Akhisar devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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