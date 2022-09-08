Sanatçı İlyas Yalçıntaş, Turgutlu'da sahne aldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, "Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri" dolayısıyla sanatçı İlyas Yalçıntaş konser verdi.

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu ve bağ bozumu etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konser programda İlyas Yalçıntaş sahne aldı.



Belediye Başkanı Çetin Akın da konseri izledi.

Sanatçı Yalçıntaş, sevilen şarkılarını seslendirdi.





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