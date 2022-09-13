Sarıgöl'de okul servisleri denetlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri, okul servislerinin taşımalı eğitime uygun olup olmadığını kontrol etti.

Sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve taşımalı eğitimle ilgili konularda uyaran ekipler, öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi ve araç muayeneleri gibi konularda bilgiler aktardı.

Servislerle okullarına giden öğrencilere, jandarma trafik ekiplerince şeker dağıtıldı.

Ekipler, ilçede 36 öğrenci servisinin bulunduğunu, denetimlere devam edeceklerini aktardı.

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