Manisa ovalarında bağ bozumu, yağmura yakalanmama telaşıyla sürüyor

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MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Antik dönemden bu yana üzüm üretim merkezi olan Manisa ovalarında, yaklaşık 50 bin üreticinin 1 milyon dekar bağdaki zorlu mesaisi sürüyor.

Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Manisa'da, ortalama 2,5 milyon ton üzüm üretiliyor. Bu üzümün yarısı kurutmalık, yüzde 40'ı yaş, yüzde 10'u ise şıra ve şarap yapımında kullanılıyor.

Bölgenin önemli ekonomik faaliyetlerinden olan üzüm üretimi, meşakkatiyle de dikkati çekiyor. Yıl boyunca bağlarına özenle bakan yaklaşık 50 bin üretici, kış mevsiminde asmaları buduyor, hasar gören bağ direklerini ve asma tellerini onarıyor. Mart ve nisan aylarında ise toprağı gübreleyen üreticiler, asma diplerini çapalıyor.

Bağların yaz başında uyanmasıyla haziran ve temmuz ayında zirai mücadelenin başladığı bağlarda, ağustosta başlayan bağ bozumu, mevsim şartlarına göre eylülde de devam ediyor.

Öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlayan üreticiler ve mevsimlik işçiler, işin zorluğunun üstesinden gelmek için türküler söylüyor.

Bağlardan kesilen üzümler, traktörlerle sergilere taşındıktan sonra özel bir karışımla yıkanıyor. Meyvenin daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanan üzümler, 8-10 gün arası sergilerde bekletiliyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzümler, daha sonra pazara sunulmak üzere işletmelerin yolunu tutuyor.

Manisa'da her yıl ortalama 250-300 bin ton kuru üzüm, büyük bölümü Avrupa olmak üzere 104 ülkeye ihraç ediliyor, ortalama 450-500 milyon dolar döviz geliri elde ediliyor.

- Bir yıllık emeğin 15 günlük hasadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi Süleyman Sözer, AA muhabirine, kuru üzüm üretimi yaptığını belirterek, bir yıllık emeğin karşılığını alabilmek için büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Sözer, kuru üzüm üreticiliğinde en büyük riskin yağış olduğuna işaret ederek, "Yağmur yağınca üzüm esmerleşir ve 2. kaliteye düşer. Üzüm kurutulurken sürekli başında bekleriz. Sergi alanında kuruyan üzümler toplanarak evlere götürülüyor. Evde ise makinalarda çalkalayıp salkım ve çöpünden ayırıyoruz, tüccarlara satmaya hazırlıyoruz." dedi.

Ercan Ayyürü de 12 aylık emeğin 15 günlük hasat döneminde yaşanan bir olumsuzlukla heba olabileceğini vurgulayarak, "Şu an kurutma devam ediyor ancak bölgemizde de yoğun yağışlar var. Yağmur yağmazsa 10 günde kuruyacak üzümler, yağmur yağarsa 1 ayda kurur, sergi alanında çürüyebilir de." diye konuştu.

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