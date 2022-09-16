Manisa'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, Manisa E-Sınav Merkezi'nde motorlu taşıtlar sınavı için gelen S.İ'nin (30) üst aramasında kamera ve ses düzeneği tespit etti.

Gözaltına alınan S.İ'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.