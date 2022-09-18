Turgutlu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

İzmir'de 2013'te kadınların bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan tur kapsamında bir araya gelen kadınlar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda toplandı.



Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen katılımcılar, Atatürk Bulvarı üzerinden Tren Garı'na kadar pedal çevirdi.





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