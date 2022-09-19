Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir kişinin üst aramasında 6,64 gram metamfetamin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yunusemre'de de durdurulan bir otomobilde 72 gram metamfetamin bulundu, 1 kişi yakalandı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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