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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru üzüm ihracatında hedef 500 milyon doları aşmak

AA

Kuru üzüm ihracatında hedef 500 milyon doları aşmak

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türk kuru üzüm ihracatçıları, 2022-2023 sezonunda 500 milyon doların üzerinde döviz girdisi hedefliyor.

Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Manisa'daki bağlardan kesilen üzümlerin kurutma işlemi tamamlandı. Sergiden kaldırılan ürünler, işletmelerde ambalajlanarak gümrüklere gönderiliyor.

1 Eylül'de başlayan sezonun ilk ayında 62 ülkeye 25 bin tona karşılık 41,6 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı yapıldı. Bu ihracat, geçen sezonun ilk ayına kıyasla miktar bazında yüzde 11, değer bazında ise yüzde 19 azaldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, ihracat sezonunun ilk ayındaki düşüşün kabul edilebilir olduğunu, bu yıl artan rekolte ile sezonun geri kalanında bunu telafi edebileceklerini söyledi.

Bir önceki sezonda 220 bin ton olan ihracatı geçen sezon 250 bin tona çıkardıklarını, rakamsal olarak da 475 milyon dolar civarında bir döviz geliri kaydettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"İnşallah bu sene minimum 275 bin ton veya 300 bin ton ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz. Değer olarak da 500 milyon doların üzerine çıkmak istiyoruz. 150'nin üzerinde ülkeye kuru üzüm ihracatımız var. Bu, ihracatımızın büyük bir başarısıdır. Sürdürülebilirliğin güzel bir örneğidir. Türkiye, ihracatını 50 bin tonlardan 250 bin tonlara getirmiş başarılı bir ülkedir. Bu başarı bize hem üretimde hem de ihracatta dünya liderliği getirmiştir."

Işık, dünyada kuru üzüm fiyatlarının rekolteye göre belirlendiğini, üzüm bol olduğunda fiyatın ton başına 1250-1500 dolar seviyesine gerilediğini, ürün az olduğunda da 2 bin doların üzerine çıktığını aktardı.

Fiyatların çok yükselmesinin kuru üzüme pazar kaybettirdiğini, ihracat miktarını düşürdüğünü ifade eden Işık, bunun da stok sorununa neden olduğunu belirtti.

- Emniyet stokunun fiyatlara etkisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile bir emniyet stoku oluşturduklarını, bunun piyasayı dengeye kavuşturduğunu kaydeden Işık, şöyle konuştu:

"Artık bu tip dalgalanmalara karşı elde tutabildiğimiz 40-50 bin tonluk bir emniyet stokumuz bulunuyor. İnşallah bu sene mahsul bol olduğu için artacaktır. Bu, fiyat regülasyonunu da sağlayacaktır. Bizim de bu pazarlara daha rahat ürün vermemizi sağlayacaktır. Bu bakımdan 275 bin ton hedefimiz inşallah gerçekleşecektir ama gönlümüz istiyor ki bunu 300 bin tonlara çıkaralım."

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