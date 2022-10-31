Akhisar’da 5 ton sahte gübre ele geçirildi

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MANİSA (AA) - ​​​​​​​Manisa’nın Akhisar ilçesinde 5 ton sahte fabrikasyon gübre ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine A.A'ya (38) ait araçta arama yapıldı.

Aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 5 ton sahte gübre bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

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