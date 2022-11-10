Manisa'da bir eve pompalı tüfekle ateş edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler aranıyor.

Alaybey Mahallesi 814 sokak üzerinde 5 katlı apartmanın zemin katında oturan Ümit Yalçın'ın ikametine pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı saldırıda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Polis, görgü tanıklarının motosikletli ve maskeli olduğunu bildirdiği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.