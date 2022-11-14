AK Parti Kütahya Milletvekili Erenler, Akhisar'da ziyaretlerde bulundu

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MANİSA (AA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Akhisar ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Erenler, partisinin ilçe teşkilatında partililerle bir araya geldi, ardından esnaf ziyaretleri yaptı.



Akhisar Ziraat Odasına da giden Erenler, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa'dan bölgedeki tarımsal faaliyetle hakkında bilgi aldı.



Erenler, zeytin işletmelerini ve ağustos ayında Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in ailesini de ziyaret etti, partisinin mahalle başkanları ile bir araya geldi.







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