Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Raymar Morgan'ı transfer etti

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MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçmişte Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Ratiopharm ULM, TOFAŞ, UNICS Kazan, ASVEL ve Galatasaray Nef formaları giyen 34 yaşındaki uzun forvet Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Raymar Morgan'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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