Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen, görevden alındı

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MANİSA (AA) - Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen'in görevden alındığı bildirildi.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Şen'in iş sözleşmesinin hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle, vakfın mütevelli heyeti toplantısında alınan kararla feshedildiği belirtildi.

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