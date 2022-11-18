Manisa'da devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hasan M'nin kullandığı 45 ZR 383 plakalı otomobil, Hacıbey Mahallesi Zeytinçay mevkisi yakınlarında zeytin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Hasan M, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada 3 zeytin ağacı zarar gördü.

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