Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durduğu bir kişinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliye adli işlem uygulayan ekipler, yaptığı sorgulamada, uyuşturucu madde satıcısını belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada, 17 gram eroin, 12 sentetik ecza, yaklaşık 11 gram toz halinde sentetik ecza, yaklaşık 3 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.