Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durduğu bir kişinin üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliye adli işlem uygulayan ekipler, yaptığı sorgulamada, uyuşturucu madde satıcısını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada, 17 gram eroin, 12 sentetik ecza, yaklaşık 11 gram toz halinde sentetik ecza, yaklaşık 3 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.