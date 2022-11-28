İzmir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

Doğukan Çelik'in kullandığı 16 JRB 98 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Atak yönetimindeki 45 RH 115 plakalı tır İzmir-Ankara kara yolu Bağyurdu Kavşağı'nda çarpıştı.

İsmail Kılıç yönetimindeki 01 SU 451 plakalı otomobil de kazaya karışan hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki bebek Hilal Çelik ile Doğukan Çelik (19) Hediye Çelik (44) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayat tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.













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