Manisa'da 15 suçtan aranan zanlı yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 15 suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan R.D'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla R.D'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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