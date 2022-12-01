Manisa'da trafik levhasına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Manisa Turgutlu kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsü kimliği belirlenemeyen 45 HV 053 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik levhasına çarptı.
Kazada kamyonette sıkışan Hüseyin Kavak (35) ile Tolga Dayangaç (26), itfaiye tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.