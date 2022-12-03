Demirci'de 6. Amatör Ses Yarışması düzenlendi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından geleneksel hale getirilen Türk Halk Müziği 6. Amatör Ses Yarışmasında türküler seslendirildi.

Akıncılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya 8 yarışmacı katıldı.

Yarışmanın birincisi Şeyma Nur Karaköse, ikincisi Sami Akın, üçüncüsü ise Hüseyin Ali Küçükkaraca oldu.

Yarışmaya misafir olarak katılan Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Azerbaycanlı Hacı İsmailov ve Ekber Bayramov da "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, türkülerin toplumun değeri ve kültürü olduğunu, yarışmaya olan katılım ve ilginin her geçen yıl arttığını, bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Misafirlere çekilişlerle çeşitli hediyelerin verildiği programa, Kaymakam Adem Kaya, eşi Halide Kaya, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





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