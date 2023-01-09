Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ev yandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, elektrikli battaniyeden kaynaklanan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Yeşilyurt Mahallesi Okul Caddesi'nde Fatma D'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev büyük hasar gördü.



Yangının elektrikli battaniyenin alev almasıyla çıktığı öğrenildi.



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