Demirci Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu ilk konserini verdi

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kurulan Türk müziği korosu, ilk kez sahne aldı.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korusu oluşturdu.



Çeşitli mesleklerden olan koro üyeleri, 3 ay süren çalışmanın sonunda Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda ilk konserini verdi.

Yoğun bir katılım olduğu programda orkestrada TRT İzmir Radyosu saz sanatçıları yer aldı. Koro şefliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hayati Cezayirlioğlu yaptı.

Ev hanımları, kamu görevlileri, esnaf ve öğrencilerden oluşan koro, 21 eser seslendirdi.

Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, koroya desteklerinin süreceğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, katkı koyanlara teşekkür etti.

Programın sonunda Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından koro şefi Hayati Cezayirlioğlu'na tablo hediye etti.









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