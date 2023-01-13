Akhisarlı öğrencilerden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Misak-ı Milli İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağış yaptı.

Vakfın İzmir bölge temsilcisi Emekli Albay Gültekin Aşer, bağış yapan öğrencileri ziyaret edip, teşekkür belgesi sundu.

Aşer, sınıf öğretmeni Ahmet Samim Tatar'a da vakıfça gönderilen bronz madalya ile berat belgesini takdim etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı modern harp araçları konusunda bilgi alan öğrenciler, Gültekin Aşer'e sorular yöneltti.

Gültekin Aşer, vakfın her zaman Türk milletinin desteğini yanında hissettiğini vurguladı.





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