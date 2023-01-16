Manisa FK, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hücum oyuncusu Junior Fernandes ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Şilili futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Açıklamada imza törenindeki sözlerine yer verilen Fernandes, transferden duyduğu heyecanı dile getirerek, "Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübünün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum." dedi.

Kulübün Başkan Vekili Engin Anlı da Fernades'in tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Ara transfer döneminin ilk imzasını Junior Fernandes ile attıklarını kaydeden Anlı, "Daha önce Süper Lig'de forma giymiş, Türkiye'yi, Türk futbolunu iyi bilen bir isim. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte takımımıza en üst düzeyde katkı sağlayacak isimleri aramıza katmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbola ülkesinde başlayan Junior Fernandes, Avrupa'da Bayern Leverkusen ve Dinamo Zagreb kariyerinin yanı sıra Türkiye'de de Alanyaspor ve Medipol Başakşehir forması giydi.

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