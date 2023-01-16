Manisa'da kazaya müdahale edenlere kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol güvenliğini sağlamak için çalışanlara kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunda İlyas Karakaş'ın kullandığı 21 ABC 71 plakalı yolcu otobüsünün maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi ekibi sevk edildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen kaza yerinde yol güvenliği çalışması yapan trafik polisi Halil Bahadır (47), otobüs şoförü İlyas Karakaş ve yardım etmek için gelen Aziz Turan'a kontrolden çıkan, Metin Çürük'ün (53) kullandığı 45 ABB 188 plakalı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüsüyle polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Kamyonete çarpıp kaçan sürücü gözaltında

Öte yandan MOBESE görüntülerinin incelenmesi sonucu Metin Çürük'ün kullandığı kamyonete çarparak kontrolünün kaybolmasına neden olan ve kaçtığı tespit edilen 64 EE 248 plakalı kamyonetin sürücüsü O.E, polis ekiplerince yakalandı.

Kazayı gören Şerif Ali Gacar, Aziz Turan'ın iş arkadaşı olduğunu, otobüstekilere yardım etmek amacıyla durduklarını söyledi.

Gacar, şöyle konuştu:

"Kaza yerinde trafik polisi, otobüs şoförü ve arkadaşım Aziz Turan, otobüsün önünde beklerken bir anda kamyonet, üzerlerine doğru geldi. Biz kaptan arkadaşla kaçtık, diğerleri kamyonetin geldiğini görmedi."





























Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.