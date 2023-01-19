Soma havzasından kömür üretimine 23 milyon ton katkı

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MANİSA (AA) - Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürü İsmail Ceran, Soma havzasında geçen yıl 23 milyon ton kömür üretildiğini söyledi.

Ceran, gazetecilere yaptığı açıklamada işletmenin 2022 yılı faaliyetlerini anlattı.

Soma havzasında geçen yıl 23 milyon ton kömür üretildiğini belirten Ceran, bunun yaklaşık 6,7 milyon tonunun Soma ve Yatağan'daki termik santrallere, 590 bin ton kömürün de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) verildiğini söyledi.

Ceran, havzada kömür üretiminin yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımı da yaptıklarını hatırlatarak, Dereköy mevkisinde kömür üretim süreci tamamlanmış bir sahada 1 megavatlık güneş enerjisi santralini mayıs ayında devreye aldıklarını bildirdi.

Kapatılan maden sahalarını yeşillendirmeye de büyük önem verdiklerini dile getiren Ceran, geçen yıl toprakla buluşturdukları 141 bin 943 fidanla, maden sahalarındaki toplam ağaçlandırma sayılarını 2 milyon 617 bine yükselttiklerini ifade etti.

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