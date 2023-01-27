Manisa'da devrilen kamyonetteki kişi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonetteki kişi öldü, sürücü yaralandı.



Denizli'den Sarıgöl ilçesine giden F.C.H. (20) yönetimindeki 45 SB 1833 plakalı kamyonet, karşı yöne geçerek yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki D.U'nun (63) öldüğü belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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