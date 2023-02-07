Somalı madenciler, Kahramanmaraş'ta bir kişiyi enkaz altından kurtardı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocaklarından deprem bölgesine görevlendirilen madenciler, Kahramanmaraş'ta bir kişiyi enkazdan çıkardı.

Soma'da 2014'de yaşanan maden faciasında da görev yapan farklı maden ocaklarından tahlisiye ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'taki Trabzon Caddesi'nde Kardeşler Apartmanı enkazında görev yapan iş güvenliği teknik müdürü Mustafa Çalık ve ekibi, ses duyulmasının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Uzun süren uğraşlar sonucu enkazdan çıkarılan 65 yaşındaki Fatih Mehmet Gemci, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gemci, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı apartmanda kurtarma faaliyetini sürdüren madenciler, enkaz altında ulaştıkları bir köpek yavrusunu da yetkililere teslim etti.





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