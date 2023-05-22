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Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

AA

Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde vatandaşlara hitap etti:

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İç güçleri, dış güçleri, masadakiler, masada olmayanlar, Türkiye'yi ne yapmaya çalıştılar? Dizayn etmeye çalıştılar. Bu milletin zekasına, bu milletin ferasetine, bu milletin basiretine bir türlü inanamadılar. İşte Kula'daki oy oranımız, Türkiye'deki oy oranımız, ne yaptınız 14 Mayıs'ta, tüm oyunları teker teker bozdunuz." dedi.

Manisa programı kapsamında Kula ilçesinde ziyarette bulunan Bakan Kasapoğlu, Kula atlı cirit takımı ve yaren ekibiyle karşılandı.

Yunus Emre Kent Meydanı'nda "Ana ocağım, baba ocağım Kula" diye başladığı konuşmasında vatandaşlara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Hizmet çıtamızı hizmet siyasetimizle çok ama çok yükseklere taşıdık. Sizler bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. Her zaman sırtımızı size yasladık, başkaları gibi başka mihraklara değil, gücü sizden alırız hesabı size veririz." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"14 Mayıs'ta ne oldu? Yedi düvel bir araya geldi. İç güçleri, dış güçleri, masadakiler, masada olmayanlar, Türkiye'yi ne yapmaya çalıştırlar, dizayn etmeye çalıştılar. Bu milletin zekasına, bu milletin ferasetine, bu milletin basiretine bir türlü inanamadılar. İşte Kula'daki oy oranımız, Türkiye'deki oy oranımız, ne yaptınız 14 Mayıs'ta, tüm oyunları teker teker bozdunuz. Masaları dağıttınız. Size hiçbir kurguyu dayatamadılar. Sizi kandıramadılar. Kandıramazlar da zaten."

AK Parti'nin 21 yıllık süreçte, önlerine çıkan engelleri milletin desteğiyle aştıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız seçimden önce, 'Ben milli irade dışında hiçbir güç tanımam, halkımız kimi seçerse başımızın üstünde yeri var.' dedi. Onların seçim sonrası beyanatlarını gördünüz. Bu milletin seçimine, bu milletin tercihine saygı bile gösteremediler. İşte onları size havale ediyoruz. 14 Mayıs'ta nasıl oyunları teker teker bozduysanız, 28 Mayıs günü en güçlü tokadı, son vuruşu yapacaksınız. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından spor kulüpleri, mahalle muhtarları Bakan Kasapoğlu'na, Kula'ya yaptıkları hizmetler için çiçek takdim etti.​​​​​​​

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