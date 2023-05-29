Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde yağış nedeniyle Turgutlu Adliyesi, Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri ve Alparslan Türkeş Kavşağı ile bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Sağanak sonucu İzmir-Ankara kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.









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