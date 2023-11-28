Manisa potada sert fren yaptı

BASKETBOLSüperLigi'nde sezonun ilk 5 maçının 4'ünü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor son 4 haftada ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Fikstürde zorlu dönemden geçen Manisa ekibi, Beşiktaş, Aliağa Petkimspor ve Fenerbahçe Beko'dan sonra dün de güçlü rakibi Anadolu Efes'e deplasmanda 99-79 mağlup oldu.

İki önemli yabancısının sakatlığıyla sarsılan Manisa BŞB kadrosuna guard Tyler Duval'ı dahil etmişti. Ligde bu hafta cumartesi günü Türk Telekom'u ağırlayacak Manisa ekibi ardından ilk yılında ön elemeler ve ilk tur gruplarını geçmeyi başardığı FIBA Europe Cup'ta 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk maçta 6 Aralık'ta Fransız ekibi BCM Gravelines Dunkerque'ü konuk edecek.

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