Turgutluspor'da Noyan açıldı

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta Amasyaspor deplasmanındaki beraberlikle liderliği averajla kaptıran Turgutluspor'da Noyan Öz son haftalardaki performansıyla takımını sırtladı. Geçen sezondan beri kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki gurbetçi takım kaptanı Noyan, bu yıl ilk haftalarda yedek kaldı. İlk 4 haftada kenardan oyuna girip 1 gol atan tecrübeli futbolcu ardından ilk 11'e dönerek gollerini sıralamaya başladı. Turgutluspor'un liderliğe kadar yükseldiği son 5 haftada 6 kez ağları sarsan Noyan, grupta toplam 7 golle gol krallığı yarışında da zirveye çıktı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,