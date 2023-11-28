Turgutluspor'da Noyan açıldı
TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta Amasyaspor deplasmanındaki beraberlikle liderliği averajla kaptıran Turgutluspor'da Noyan Öz son haftalardaki performansıyla takımını sırtladı. Geçen sezondan beri kırmızı-siyahlı formayı giyen 32 yaşındaki gurbetçi takım kaptanı Noyan, bu yıl ilk haftalarda yedek kaldı. İlk 4 haftada kenardan oyuna girip 1 gol atan tecrübeli futbolcu ardından ilk 11'e dönerek gollerini sıralamaya başladı. Turgutluspor'un liderliğe kadar yükseldiği son 5 haftada 6 kez ağları sarsan Noyan, grupta toplam 7 golle gol krallığı yarışında da zirveye çıktı.
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