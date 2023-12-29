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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:55
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:Muradiye

        Hakemler:Ali Serkan Emlek, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 4, Cruz 19, Luther 17, Dorukhan Engindeniz 4, Terry 7, Ege Arar 2, Ayberk Olmaz, Anderson 11, Mustafa Baki Görür 1, Kaan Sarıaslan

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 5, Can Uğur Öğüt 6, Alibegovic 22, Ahmet Düverioğlu 14, Johnson 8, Warren 13, Fatih Cantitiz, Erkan Veyseloğlu, Moore 11, Cavit Ege Havsa

        1. periyot: 13-19

        Devre: 25-37

        3. periyot: 48-54

        Beş faulle çıkan: 39.35 Russell (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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