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        Manisa'da anaokulu öğretmen ve öğrencileri fidan dikti

        Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yunusemre ilçesinde bir okulun bahçesinin ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:10
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        Manisa'da anaokulu öğretmen ve öğrencileri fidan dikti
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        Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yunusemre ilçesinde bir okulun bahçesinin ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

        Kırsal Sarma Mahallesi'ndeki Sarma İlkokulu bahçesindeki etkinlikte fidan diken öğretmen ve öğrenciler, piknik yaptı.

        Etkinliğe ilişkin açıklama yapan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Anaokulu Müdür Yardımcısı Çiğdem Keleş, her ay farklı bir etkinlikle okul öncesi öğrencilere duyarlılık kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu ay çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Keleş, "Yapılan ve yapılacak tüm faaliyetlerimizde, doğayı koruma, doğayla iç içe olma, tarihi ve kültürel mirasımızı tanıma, doğal kaynaklarımızı koruma ve bu konuda farkındalık oluşturma temalarının yer alıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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